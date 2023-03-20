Дацик: «Если моя колхозка дойдет до цели, Мондрагон уснет»

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против бразильца Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса.

«У нас тяжелый вес, и любой удар для каждого из нас может стать последним, — сказал Дацик. — Я постараюсь не допустить того, чтобы он по мне попал. А сам постараюсь первым донести свой колхозный удар. Мне не придется оправдываться после боя — я не говорю много глупостей. Я знаю, что у него тяжелый кулак. Мондрагон — сильный боец, и если он попадет, то я могу уснуть. Но и если моя колхозка дойдет до цели, уснет он. Но мне, в отличие от него, не придется оправдываться. Я ничего лишнего не говорю. Мондрагон — сильный боец, и в поединке мы посмотрим, на чьей стороне фортуна».

Бой между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который пройдет в Самаре 25 марта. Бой в тяжелом весе пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.