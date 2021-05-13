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Канделаки прокомментировала предложение Кадырова Нурмагомедову сразиться с бойцом «Ахмата»

11:45
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале высказалась о заявлении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Вчера, 12 мая, Кадыров сказал в Instagram, что готов дать любые деньги, чтобы организовать бой Нурмагомедова с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат».

«Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку «Матч ТВ» для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба. Мы в деле», — написала Канделаки.

32-летний россиянин завершил карьеру после победы в октябре прошлого года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/8392

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