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Кормье прокомментировал победу Оливейры над Чендлером в главном бою UFC 262

09:54
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером в главном поединке UFC 262.

«Это абсолютное безумие, как быстро все может меняться в боях UFC. Какой бой. Поздравляю нового короля», – написал Кормье в Twitter.

Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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Кормье прокомментировал победу Оливейры над Чендлером в главном бою UFC 262
Чарльз Оливейра 11 лет в UFC шел к титульному бою. Сожрал обидчика Чендлера за две минуты, дважды сдавался от ударов

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