Кормье прокомментировал победу Оливейры над Чендлером в главном бою UFC 262

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером в главном поединке UFC 262.

«Это абсолютное безумие, как быстро все может меняться в боях UFC. Какой бой. Поздравляю нового короля», – написал Кормье в Twitter.

It’s absolutely insane how quick things change in the @ufc @MikeChandlerMMA was cruising and :19 secs later @CharlesDoBronxs is the champion!!! What a fight! Congrats to the new king. ?? You got another champion!!! #ufc262 — Daniel Cormier (@dc_mma) May 16, 2021

Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.