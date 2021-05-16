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Стерлинг — о Яне: «Клоун, который не знает правил и никогда не победит соперника из топ-5»

09:42
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оставил послание в Twitter после завершения турнира UFC 262.

«Последний чемпион UFC, рожденный в Америке. Я буду защищать этот титул в ноябре!

Разнесу победителя Диллашоу/Сэндхагена, а затем разобью проныру Сехудо», — написал Стерлинг.

В комментариях под постом бойцу написали, что чемпионом от народа остается Петр Ян.

«Клоун, который не знает правил и никогда не победит соперника из топ-5. Чемпион великих людей», — ответил Стерлинг.

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