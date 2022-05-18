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Сегодня, 12:03

Корейский Зомби намекнул на завершение карьеры после еще одного боя

Давид Хачатрян
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35-летний полулегковес Чан Сун Юнг, известный как «Корейский Зомби» (17-7), признался, что разочарован прошлым боем против Александра Волкановски (24-1) на UFC 273, а также заявил, что хочет провести следующий бой на родине, в Сеуле.

«Может быть, я слишком стар, может быть, у меня нет навыков, но всегда моей целью было показать хорошее выступление в октагоне, — написал «Корейский Зомби» в соцсетях. — Но я не смог сделать это в прошлом бою, поэтому мне вдвойне обидно. Я множество раз не оправдывал ожиданий. Я не в том положении, чтобы ставить долгосрочные цели. Я хочу еще один бой. Прежде всего, мне было бы приятно провести бой в Сеуле. Пожалуйста, сделайте это».

Прошлый бой «Корейский Зомби» проиграл Волкановски техническим нокаутом в 4-м раунде. Бой состоялся 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

ММА
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