Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:24

Олег Тактаров возвращается в UFC. Он выступит секундантом Рината Фахретдинова 4 июня

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров (17-5) вернется в UFC, но уже в качестве секунданта другого российского бойца — 30-летнего Рината Фахретдинова (18-1).

«UFC... Не был с 2003 года. Америка? Кажется, 1,5 года. Надо двигаться», — написал Тактаров в соцсетях, а также добавил: «Я 4 июня планирую быть на UFC в Вегасе у Рината в углу. Хотел еще что-то добавить, но промолчу».

Фахретдинов дебютирует в UFC 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США. Бой россиянина пройдет в ранних прелимах. Фахретдинов подерется с Андреасом Михайлидисом (13-5), который в UFC одержал одну победу из трех.

Олег Тактаров
ММА
0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
ЦСКА расстреляли слухами, но некоторые из них — правда. Марио, Дзагоев и Березуцкие больше не в «армии»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корейский Зомби намекнул на завершение карьеры после еще одного боя

Марлон Вера подтвердил, что подерется с Петром Яном
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости