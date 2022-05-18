Олег Тактаров возвращается в UFC. Он выступит секундантом Рината Фахретдинова 4 июня

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров (17-5) вернется в UFC, но уже в качестве секунданта другого российского бойца — 30-летнего Рината Фахретдинова (18-1).

«UFC... Не был с 2003 года. Америка? Кажется, 1,5 года. Надо двигаться», — написал Тактаров в соцсетях, а также добавил: «Я 4 июня планирую быть на UFC в Вегасе у Рината в углу. Хотел еще что-то добавить, но промолчу».

Фахретдинов дебютирует в UFC 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США. Бой россиянина пройдет в ранних прелимах. Фахретдинов подерется с Андреасом Михайлидисом (13-5), который в UFC одержал одну победу из трех.