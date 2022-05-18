Кормье объяснил, почему Махачев должен сразиться против Оливейры за вакантный титул UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье объяснил, почему россиянин Ислам Махачев должен стать следующим претендентом на титул в легком весе и сразиться с Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра доминировал над всеми. С кем бы Чарльз Оливейра сегодня ни дрался, он доминирует. Мы хотим увидеть, как в клетке встречаются лучшие легковесы. Я понимаю, что есть Бенеил Дариуш, но он сейчас травмирован. Так что я думаю, что такое положение ускорит выход Ислама Махачева на бой за вакантный титул против Оливейры. Одиннадцать побед подряд (у Оливейры — Прим. «СЭ») против бойца, у которого десять побед подряд (у Махачева — Прим. «СЭ»)», — сказал Кормье в эфире The DC&RC Show.

Оливейру лишили пояса чемпиона UFC после того, как бразилец не смог уложиться в лимит легкого веса перед боем с Джастином Гэтжи.

По слухам, бой Оливейры и Махачева может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.