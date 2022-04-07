Команда Стерлинга отреагировала на угрозу Петра Яна

Команда Алджамейна Стерлинга не думает, что Петр Ян действительно что-то предпримет после своей угрозы на пресс-конференции. Ранее Ян заявил, что вся команда Стерлинга будет избита, если он встретит ее перед боем.

«Он не собирается ничего делать. Бой состоится в субботу вечером, и ему есть о чем беспокоиться. Алджо сделает свое дело в субботу вечером. Удачи» , — приводит BJ Penn слова Аль Яквинты, члена команды Стерлинга.

«Он совершил большую ошибку. Алджо покажет ему, Алджо добьет его... Сначала мы позволим ему драться, а потом позаботимся о нем и его команде», — добавил Мераб Двалишвили.

Турнир UFC 273 состоится в ночь на 10 апреля. Стерлинг выиграл у Яна в их первом бою (март 2021 года), поскольку российский боец в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.