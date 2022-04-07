«Давай подеремся голышом». Чимаев и Бернс встретились перед боем

Непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) и второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) встретились друг с другом в отеле. Оба бойца были в полотенцах и, судя по всему, направлялись в сауну. Во время небольшой беседы Чимаев посоветовал Бернсу больше есть, чтобы продемонстрировать ему всю свою мощь.

«Вот ты и попался, — сказал Чимаев, встретив Бернса. — Давай подеремся голышом. Хочешь драться со мной голым, младший братишка? Тебе нужно много есть, брат. Покушай банан и шоколад, брат. Покажи мне всю свою мощь».