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Сегодня, 10:30

«Давай подеремся голышом». Чимаев и Бернс встретились перед боем

Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс провели встречу в отеле
Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) и второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) встретились друг с другом в отеле. Оба бойца были в полотенцах и, судя по всему, направлялись в сауну. Во время небольшой беседы Чимаев посоветовал Бернсу больше есть, чтобы продемонстрировать ему всю свою мощь.
«Вот ты и попался, — сказал Чимаев, встретив Бернса. — Давай подеремся голышом. Хочешь драться со мной голым, младший братишка? Тебе нужно много есть, брат. Покушай банан и шоколад, брат. Покажи мне всю свою мощь».
Чимаев и Бернс проведут поединок 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в полусреднем весе.
Хамзат Чимаев
ММА
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