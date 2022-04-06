Петр Ян: «Если встретимся, изобьем всю команду Стерлинга»

Петр Ян рассказал, что произойдет в случае встречи со Стерлингом в гостинице

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на медиа-дне перед турниром UFC 273 рассказал, что случится, если он встретит в гостинице своего соперника Алджамейна Стерлинга.

— Если вы с Алджо пересечетесь до боя в отеле, то как пройдет эта встреча?

— Думаю, что если мы встретимся, то изобьем всю их команду.

Турнир состоится в ночь на 10 апреля. Стерлинг выиграл у Яна в их первом бою (март 2021 года), поскольку российский боец в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.