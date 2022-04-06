Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:49

Петр Ян: «Если встретимся, изобьем всю команду Стерлинга»

Петр Ян рассказал, что произойдет в случае встречи со Стерлингом в гостинице
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на медиа-дне перед турниром UFC 273 рассказал, что случится, если он встретит в гостинице своего соперника Алджамейна Стерлинга.

— Если вы с Алджо пересечетесь до боя в отеле, то как пройдет эта встреча?

— Думаю, что если мы встретимся, то изобьем всю их команду.

Турнир состоится в ночь на 10 апреля. Стерлинг выиграл у Яна в их первом бою (март 2021 года), поскольку российский боец в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамзат Чимаев: «Алискеров — мой самый серьезный соперник в карьере. Не Бернс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости