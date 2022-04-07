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Сегодня, 03:25

Петр Ян не считает Стерлинга ярым противником: «Его поведение — не мужское»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян поделился прогнозом на бой-реванш против Алджамейна Стерлинга.

«Я думаю, что это будет досрочная победа. Я хочу, чтобы это была досрочная победа, — сказал Ян на медиа-дне UFC 273. — Давайте дождемся субботы и посмотрим, является ли он ярым противником. У меня карьера будет долгая, поэтому ярых противников впереди будет много. Не хотелось бы концентрировать на нем свое внимание. Его поведение — не мужское».

Ян и Стерлинг сразятся на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения, у Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
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