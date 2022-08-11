Кевин Ли может подраться с Лоиком Раджабовым на Eagle FC

Бывший боец UFC Кевин Ли (19-7) может провести следующий бой с бойцом из Таджикистана Лоиком Раджабовым (16-4) на турнире Eagle FC. Руководство лиги работает над организацией этого боя. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов (29-0) во время общения с журналистами после турнира Eagle FC 49.

Ли в прошлом бою победил Диего Санчеса (30-14) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) в главном поединке Eagle FC 46. Бой состоялся 12 марта во Флориде, США.

Раджабов прошлый бой выиграл у Зака Зэйна (15-13) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 28 января на EFC 44 во Флориде, США.