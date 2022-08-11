О'Мэлли: «Бой с Яном будет высококлассным матчем по кикбоксингу»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) считает, что бывший чемпион UFC Петр Ян (16-3) не будет с ним бороться, так как может попасться на болевой или удушающий прием.

«Мне кажется, что мне не придется защищаться от его борьбы, — сказал О'Мэлли в подкасте «Believe You Me». — Скорее я думал, что это придется делать в бою с Педро. Но когда он [Муньос] увидел, что я держу дистанцию, то понял, что не сможет меня достать. Этот бой [против Яна] будет милым матчем по кикбоксингу. Петр утверждает, что он мастер спорта по боксу. Я считаю, что я лучший ударник в смешанных единоборствах.

Это будет интригующий, высококлассный бой по кикбоксингу. Петр хорош в клинче. У него есть несколько своих фишек и все такое, и я не считаю, что он будет бороться. Если он попытается меня забороть, то я буду не против его придушить. Я максимально уверен в своих навыках джиу-джитсу. Я не мог их продемонстрировать раньше, потому что мне не приходилось драться на земле.

Я заслужил места в пятерке лучших бойцов дивизиона, когда победил Педро Муньоса, став самым громким именем в легчайшем весе».

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.