UFC впервые за почти 3 года проведет номерной турнир в Бразилии в январе

Сильнейшая лига мира вернется в Рио-де-Жанейро 21 января, чтобы провести номерной турнир UFC 283 в Jeunesse Arena. По словам главы лиги Даны Уайта, этот турнир «вряд ли кто-то захочет пропустить». Тем не менее пока неясно, кто из бойцов примет участие в турнире.

В последний раз UFC проводила турнир в Бразилии в 2020 году прямо перед началом пандемии COVID-19. 14 марта 2020 года UFC провела турнир UFC Fight Night в столице Бразилии Бразилиа, где в главном бою вечера сошлись Чарльз Оливейра (33-8) и Кевин Ли (19-7).

Номерной турнир в Рио-де-Жанейро в последний раз состоялся 11 мая 2019 года. На UFC 237 в главном бою вечера сошлись Роуз Намаюнас (11-5) и Джессика Андраде (23-9).