Касымбай назвал дату реванша с «Персидским Дагестанцем»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай уверен, что бой с иранцем Мохаммедом Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» состоится в сентябре этого года в Казахстане.

«Был разговор [с руководством лиги AMC Fight Nights], и все идет к тому, что 18 сентября состоится турнир в Казахстане, — сказал Касымбай «СЭ» после боя с Козловым. — Может быть, 20 сентября, не знаю. Но примерно в этих числах в сентябре».

«Я готов, я мотивирован драться с персом в Алма-Ате за пояс в полулегком весе, — говорил Касымбай «СЭ» за день до боя в Красноярске. — Горю желанием подраться с ним, тем более за пояс. Это просто сказка. Не бой, а мечта!».

«Этот бой соберет очень большую аудиторию. Если реванш состоится в Казахстане, и если разрешат полный зал, то Алматы Арена с вместимостью 15 тысяч человек будет битком забита. Я еще уверен, что примерно 5000 человек будут на улицах ломиться, пытаться зайти и посмотреть наш бой. Этот поединок соберет очень большую аудиторию».

18 июня в Красноярске на турнире AMC Fight Nights 102 Муратбек Касымбай победил Василия Козлова удушающим приемом (треугольник) в первом раунде.