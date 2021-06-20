Касымбай готов подраться с «Персидским Дагестанцем» на голых кулаках

Казахстанский боец Муратбек Касымбай готов провести реванш с Мохаммедом Хейбати на голых кулаках.

«Бой на голых кулаках с персом? Не знаю. Не думал даже об этом. Но, в принципе, мне без разницы, — сказал Касымбай «СЭ». — Если предложат такой формат, то не против зарубиться».

В первом бою, который состоялся на AMC Fight Nights 99 в конце 2020 года, Касымбай уступил Хейбати судейским решением по итогам трех раундов.

18 июня в Красноярске на AMC Fight Nights 102 Касымбай смог закрыть поражение, победив Василия Козлова удушающим приемом в первом раунде.

На голых кулаках Муратбек не выступал. В ММА у него 10 побед и 4 поражения.