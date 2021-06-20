Диллашоу: «Допинг — огромный стресс. Каждое утро я дрожал от страха, что меня поймают»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился подробностями приема запрещенных препаратов, за которые он был дисквалифицирован в марте 2019-го.
«Прием запрещенных препаратов — это огромный стресс. Он создает сильную нервозность. Этот стресс гораздо больше, чем любая весогонка. Когда я принимал этот препарат от анемии [ЭПО], у меня было ощущение, что я потерял смысл жизни.
В конце концов, стресс дошел до такой точки, что я понял — это не стоит того. Каждое утро я просыпался и дрожал от страха, что прямо сейчас нагрянет USADA. Никто не знал, что я принимаю этот препарат, только моя жена.
И когда я попался, друзья жены начали подходить к ней и упрекать: «Зачем он обманывал?». У меня же после дисквалификации началась депрессия. Я почти не спал, пил виски. Все, что мне хотелось делать — это пить и уйти от реальности», — сказал Диллашоу в видеодневниках UFC Chronicles для платформы UFC Fight Pass.
19 января 2019-го Диллашоу проиграл Генри Сехудо нокаутом в поединке за титул наилегчайшего веса. Позже боец был пойман на применении запрещенного препарата ЭПО и дисквалифицирован на два года. Возвращение Диллашоу состоится 24 июля в поединке против Кори Сэндхэгена на UFC Fight Night.
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