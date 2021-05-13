Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» слова Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов — стопроцентный проект UFC.

«Он может делать любые заявления. На что это повлияет? Ни на что! Хабиб же выступал не в «Ахмате», а в UFC. Конечно, многим будет тяжело смириться с тем, что Хабиб чемпион. Это просто мнение Рамзана Кадаырова, на профессиональную карьеру Хабиба это не повлияет. Сказал и сказал. Хабиб остается непобежденным чемпионом, у него все круто», — сказал Шлеменко «СЭ».

Глава чеченской республики также также заявил, что готов предложить ему любой по размеру гонорар за поединок с бойцом из «Ахмата».

(Сергей Федоров)

«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова