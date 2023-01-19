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Сегодня, 11:07

Камил Гаджиев посоветовал Александру Емельяненко «зашиться»

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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал, попавшее в сеть видео с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, которого не пустили в ТЦ в Москве.

«Жаль, конечно. Мы же понимаем, что только какие-то крайние меры помогают человеку избавиться от алкоголизма. Мне как-то казалось, что Саня попал в нормальную колею, с женой снова объединился. Но без медицинского вмешательство невозможно. На одной силе воли далеко не уедешь. Удивлен ли я? Нет. Грустно, да грустно. Который раз мы об этом говорим? Раз уже в двадцатый. Поможет ему, повторюсь, только медицинское вмешательство. Раньше был термин «зашиться». Если выпил — умрешь. Вот, что ему надо сделать», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее стало известно, что Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево плаза» в Москве из-за его «задумчивого» состояния.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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