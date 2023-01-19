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Сегодня, 09:49

СМИ: Александра Емельяненко не пустили в ТЦ в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press

Российского тяжеловеса Александра Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево плаза» в Москве из-за его «задумчивого» состояния, сообщает Telegram-канал Shot.

На видео, присланном очевидцем, видно, как российский спортсмен сначала пытается зайти в торговый центр, а затем с трудом идет по улице.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Источник: https://t.me/shot_shot/47904
Александр Емельяненко
ММА
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