СМИ: Александра Емельяненко не пустили в ТЦ в Москве

Российского тяжеловеса Александра Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево плаза» в Москве из-за его «задумчивого» состояния, сообщает Telegram-канал Shot.

На видео, присланном очевидцем, видно, как российский спортсмен сначала пытается зайти в торговый центр, а затем с трудом идет по улице.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.