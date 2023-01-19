Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:32

Азамат Мурзаканов подерется с Дастином Джейкоби на UFC 15 апреля

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Непобежденный российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов (12-0) проведет третий бой в UFC против американца Дастина Джейкоби (18-6) 15 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

Мурзаканов провел в UFC два боя, и оба выиграл нокаутом. До этого он победил Матеуса Шеффеля (17-9) техническим нокаутом в первом раунде на Претендентской серии Даны Уайта.

Джейкоби прошлый бой проиграл Халилу Раунтри (11-5) раздельным решением судей на UFC Fight Night 213. Турнир состоялся 29 октября 2022-го в Лас-Вегасе, США.

UFC
0
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер: «Джонс повалит Гана, сядет на него сверху и прикончит»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости