Гаджи Омаргаджиев покинул UFC

Российский полусредневес Гаджи Омаргаджиев (13-2) больше не является бойцом UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Боец дебютировал в UFC в 2022 году, проиграв все два боя в организации. До этого Омаргаджиев шел без поражений и победил на Претендентской серии Даны Уайта.

В прошлом бою Омаргаджиев потерпел поражение от Абубакара Нурмагомедова (17-3) единогласным решением судей на UFC 280. Турнир состоялся 22 октября 2022 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.