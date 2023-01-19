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Сегодня, 11:13

Гаджи Омаргаджиев покинул UFC

Давид Хачатрян
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Российский полусредневес Гаджи Омаргаджиев (13-2) больше не является бойцом UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Боец дебютировал в UFC в 2022 году, проиграв все два боя в организации. До этого Омаргаджиев шел без поражений и победил на Претендентской серии Даны Уайта.

В прошлом бою Омаргаджиев потерпел поражение от Абубакара Нурмагомедова (17-3) единогласным решением судей на UFC 280. Турнир состоялся 22 октября 2022 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Гаджи Омаргаджиев
UFC
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