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Кадыров рассказал о подготовке к бою с Емельяненко

21:54
Рамзан Кадыров. Фото Reuters
Рамзан Кадыров. Фото Reuters
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что готовится к обещанному бою с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.

Ранее 43-летний Кадыров в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом о том, как бы выглядел возможный поединок с 38-летним Емельяненко. 26 декабря боец MMA написал в своем Instagram, что принял вызов главы Чечни.

«Когда будет поединок с Емельяненко? Уже готовимся, — приводит слова Кадырова «Известия». — Всегда готовы вообще-то. Не знаю, видно будет. Жду!»

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова // Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Дополнительная информация

https://iz.ru/958882/2019-12-26/kadyrov-prokommentiroval-obeshchannyi-boi-s-emelianenko

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