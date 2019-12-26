Кадыров рассказал о подготовке к бою с Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что готовится к обещанному бою с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.

Ранее 43-летний Кадыров в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом о том, как бы выглядел возможный поединок с 38-летним Емельяненко. 26 декабря боец MMA написал в своем Instagram, что принял вызов главы Чечни.

«Когда будет поединок с Емельяненко? Уже готовимся, — приводит слова Кадырова «Известия». — Всегда готовы вообще-то. Не знаю, видно будет. Жду!»

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова // Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко