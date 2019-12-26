Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram видео, в котором он заявил, что принял вызов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее 43-летний Кадыров в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом о том, как бы выглядел возможный бой с 38-летним Емельяненко.

«Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда?» — подписал видео Емельяненко.

Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко