Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик, в ходе которого попытался представить: каким бы мог быть его возможный бой с Александром Емельяненко?

Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? — написал Емельяненко. — Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»?

Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?