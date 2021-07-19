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Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП

16:31

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев умер в результате ДТП, информирует «Вестник Кавказа».

В пресс-службе УВД Ташкентской области сообщили, что смертельная авария случилась около полудня в Бостанлыкском районе Ташкентской области на дороге к зоне отдыха «Чарвак». Хантураев не справился с управлением, его BMW X5 столкнулся с Lacetti, а затем вылетел с трассы на огромной скорости.

Чемпион, которому 4 июля исполнилось 34 года, скончался на месте. Его пассажир госпитализирован.

Отметим, что Хантураев начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. За это время он провел 12 боев, в 10 из которых одержал победу. С 2019 года был вице-президентом Федерации ММА Узбекистана.

Дополнительная информация:

https://vestikavkaza.ru/news/uzbekskij-boec-mma-murod-hanturaev-razbilsa-v-avtokatastrofe.html

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Иван Шитик все материалы автора

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