Bellator опубликовал промо к бою Федора Емельяненко на «ВТБ Арене»
19:17
Bellator опубликовал промо-ролик к бою главного участника турнира российского бойца ММА Федора Емельяненко. Вечер единоборств пройдет 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».
Имя соперника 44-летнего Емельяненко пока не уточняется.
Емельяненко («Последний император») — 4-кратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», 4-кратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому искусству.
На счету Федора Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений и один результат боя был признан несостоявшимся.
Последний бой россиянина прошел в декабре 2019-го. Тогда Емельяненко нокаутом одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на Bellator 237.
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