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Bellator опубликовал промо к бою Федора Емельяненко на «ВТБ Арене»

19:17
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Bellator опубликовал промо-ролик к бою главного участника турнира российского бойца ММА Федора Емельяненко. Вечер единоборств пройдет 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Имя соперника 44-летнего Емельяненко пока не уточняется.

Емельяненко («Последний император») — 4-кратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», 4-кратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому искусству.

На счету Федора Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений и один результат боя был признан несостоявшимся.

Последний бой россиянина прошел в декабре 2019-го. Тогда Емельяненко нокаутом одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на Bellator 237.

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