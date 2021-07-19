Bellator опубликовал промо к бою Федора Емельяненко на «ВТБ Арене»

Bellator опубликовал промо-ролик к бою главного участника турнира российского бойца ММА Федора Емельяненко. Вечер единоборств пройдет 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Имя соперника 44-летнего Емельяненко пока не уточняется.

Емельяненко («Последний император») — 4-кратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», 4-кратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому искусству.

На счету Федора Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений и один результат боя был признан несостоявшимся.

Последний бой россиянина прошел в декабре 2019-го. Тогда Емельяненко нокаутом одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на Bellator 237.