Мовсара Евлоева после победы над Даводу в Ингушетии встречал «Роллс-Ройс» с делегацией машин
14:15
Ингушский боец UFC Мовсар Евлоев (15-0) прибыл на родину после победы над Хакимом Даводу на UFC 263.
Бойца в аэропорту встречал «Роллс-Ройс», которого сопровождала длинная делегация машин. Также на спуске с трапа самолета Евлоева приветствовал коридор почета из молодых людей, наряженных в традиционную национальную одежду.
12 июня Евлоев победил Даводу единогласным решением на турнире UFC 263 в Аризоне. На данный момент ингушский боец идет в UFC на серии из пяти побед подряд.
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