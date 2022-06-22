Адесанья хочет наказать своего обидчика: «Я проедусь по его лицу»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) рассказал, что он ждет не дождется, чтобы провести бой против Алекса Перейры (5-1) — бойца, которому он дважды проигрывал в кикбоксинге.

«Это не кикбоксинг, это смешанные единоборства, — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC. — Здесь не большие перчатки-подушки, а четырехунцовое смертельное оружие, которым я проедусь по его лицу после того, как одолею Каннонье.

Мне не нравится, что люди говорят, что Перейре слишком рано дают бой за титул. Разве вы не видели путь Прохазки? Он недавно выиграл пояс в третьем бою в UFC. Андерсон Сильва выиграл пояс во втором поединке в организации. Все в порядке».

Также Адесанья считает, что он выигрывал второй поединок у Перейры, пока не упал в нокаут.

«Я давно в этой игре, а память этого поколения тиктокеров составляет 15 секунд. Все, что они видели, это нокаут. Но они даже не удосужились посмотреть на то, что происходило в ринге до него», — добавил нигериец.

Адесанья проведет следующий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Перейра подерется с Шоном Стриклэндом (25-3) 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право следующим драться за титул.