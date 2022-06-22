Адесанья обещает показать зрелищное выступление против Каннонье

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) считает, что его предстоящий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) может стать классикой.

«Это будет зрелищный поединок, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Вспомните бой Андерсона Сильвы и Форреста Гриффина на UFC 101. Мы выдадим нечто подобное. Я буду в ударе, не пропустите!».

Адесанья и Каннонье подерутся 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Адесанья в последнем бою одолел Роберта Уиттакера (23-6) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.