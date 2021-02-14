Исмаилов объявил об уходе из лиги ACA

Российский боец Магомед Исмаилов официально объявил об уходе из лиги ACA.

«Это был мой крайний выход в клетку ACA. Хочу выразить благодарность Маирбеку Хасиеву и Заирбеку Хасиеву, а также всем сотрудникам лиги, — написал Исмаилов в Instagram. — Это было славное время и яркий путь. Мой следующий выход — AMC Fighter Club. Как насчеет того, что бы троила страна, ждете шоу Я вроде как обещал, что не дам вам скучать. Мой друг Ясуби Эномото — сумасшедший импровизатор, все на ходу. Спасибо, это было круто!».

Напомним, что Исмаилов теперь будет выступать в лиге AMC Fight Nights. Первый поединок он проведет в сентябре 2021 года против Владимира Минеева.