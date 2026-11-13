Хокит — о нападении на Двалишвили: «Когда на человека набрасывается вся твоя команда — это полное дерьмо»

Американский боец UFC Джош Хокит прокомментировал массовую драку с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили, произошедшую 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Считаю, что это трусливый поступок, понимаете? Трусы прячутся в толпе. Понимаю, когда ты подходишь к человеку один на один, даешь ему пощечину — это выяснение отношений один на один. Но когда на человека набрасывается вся твоя команда — это полное дерьмо, понимаете, о чем я», — заявил Хокит на пресс-конференции перед турниром UFC 334.

Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. Инцидент произошел в одном из отелей Абу-Даби, когда грузинский спортсмен давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). На опубликованных кадрах видно, как Нурмагомедов подходит к Двалишвили и наносит ему удар по лицу, после чего начинается массовая драка. Позднее бывший чемпион UFC опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.

После конфликта полиция Абу-Даби задержала десять человек. 13 ноября судебный департамент эмирата сообщил, что восемь фигурантов дела приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Еще двое получили денежные штрафы без лишения свободы. В тот же день стало известно об освобождении Двалишвили и его соотечественника Сабы Лазишвили из-под стражи.

Хокит 15 ноября проведет бой против француза Сирила Гана за титул UFC в тяжелом весе на турнире UFC 334.