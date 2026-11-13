Дана Уайт: «Где бы ни появлялась команда Хабиба, там обычно происходят драки»

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о конфликте между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Россиянин нанес пощечину грузину, когда экс-чемпион UFC давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). Это привело к массовой драке. Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором видно, что у него окровавлено лицо.

13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восьмерых фигурантов дела приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам.

«Где бы ни появлялась вся команда Хабиба, там обычно происходят какие-нибудь драки. Хамзат [Чимаев], все эти ребята. Я имею в виду, буквально на каждом мероприятии RAF происходят драки.

Можно было бы подумать, что ребята из RAF после пары таких случаев научатся предотвращать подобное. Меня всегда спрашивают: «Разве драки не полезны для бизнеса?» Нет, ничего хорошего в этом нет», — сказал Уайт на видео, опубликованном UFC Op Eurosport.

В январе 2025 года Двалишвили победил единогласным решением судей Умара Нурмагомедова, старшего брата Усмана, на турнире UFC 311. В октябре 2026 года грузин уступил Петру Яну в титульном поединке на UFC 333.