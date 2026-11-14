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UFC 334, 15 ноября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

UFC 334: полный кард турнира, дата, время начала и трансляция

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сирил Ган.
Фото Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 ноября, в Нью-Йорке (США) пройдет номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 334. Соревнования примет арена «Мэдисон-сквер-гарден».

Главным событием станет бой за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе между французом Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом. В соглавном поединке Кайла Харрисон проведет защиту титула в женском легчайшем весе против бывшей чемпионки двух дивизионов Аманды Нуньес.

Начнется турнир с раннего предварительного карда — в 1.00 мск. Предварительный кард начнется — в 3.00, основной кард — в 5.00. Главный бой Ган — Хокит запланирован последним. Ориентировочное время его начала — 7.00 мск.

Полный кард UFC 334

Основной кард — 5.00 мск

  1. Сирил Ган (14-2, 1 NC, Франция) — Джош Хокит (10-0, США). Титульный бой в тяжелом весе.
  2. Кайла Харрисон (19-1, США) — Аманда Нуньес (23-5, Бразилия). Титульный бой в женском легчайшем весе.
  3. Кайо Борральо (18-2, 1 NC, Бразилия) — Юсри Белгаруи (11-3, Нидерланды). Средний вес.
  4. Урош Медич (14-3, Сербия) — Кевин Холланд (29-15, США). Полусредний вес.
  5. Билал Хасан (10-0, Индонезия) — Луис Гуруле (11-4, США). Наилегчайший вес.

Предварительный кард — 3.00 мск

  1. Стивен Томпсон (17-9-1, США) — Чарльз Радтке (12-5, США). Полусредний вес.
  2. Дрю Добер (29-15, США) — Крис Данкан (15-3, Великобритания). Легкий вес.
  3. Джим Миллер (39-19, США) — Терренс Маккинни (18-9, США). Легкий вес.
  4. Донте Джонсон (9-0, США) — Сезар Алмейда (7-3, Бразилия). Промежуточный вес.

Ранний предварительный кард — 1.00 мск

  1. Джаред Гордон (21-9, США) — Мелкизаэл Коста (26-8, Бразилия). Легкий вес.
  2. Мэйси Чиассон (11-6, США) — Биа Мескита (8-0, Бразилия). Женский легчайший вес.
  3. Алатенгхеили (18-10-2, Китай) — Хуан Диас (16-1-1, Перу). Легчайший вес.
  4. Эван Элдер (10-2, США) — Самуэл Санчес (11-1, Бразилия). Легкий вес.

На официальном взвешивании Терренс Маккинни и Хуан Диас превысили установленные лимиты своих категорий. Оба поединка при этом остались в программе турнира.

Где смотреть UFC 334 15 ноября в России

На федеральном канале «Матч ТВ» будет доступен основной кард. Полную программу соревнований покажет платный телеканал «Матч! Боец». Онлайн-трансляции можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также через UFC Fight Pass по подписке. Ретрансляция телевизионного эфира предусмотрена на «Кинопоиске» и Okko с учетом условий доступа к телеканалам.

За изменениями в карде, результатами встреч и ключевыми событиями можно следить в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

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