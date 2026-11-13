Гаджиев о заключении Нурмагомедова: «У ОАЭ не было выбора. Рамадан через 4 месяца, к этому моменту объявят амнистию»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российского бойца Усмана Нурмагомедова и его товарищей приговорили к шести месяцам заключения и обязали покинуть ОАЭ после исполнения наказания.

«Государство в данном случае не имело выбора. ОАЭ до последнего считались одной из самых безопасных стран мира. Подобные прецеденты бьют по репутации. Это прямое посягательство на нормы безопасности страны. Ты приезжаешь в пятизвездочный отель, а там 7 здоровых мужиков дерутся — это нонсенс. Другого сценария я не ожидал. Шесть месяцев — это разумный срок. Данная мера была неминуема. Рамадан через 4 месяца, к этому моменту объявят амнистию. Сумма штрафа внушительная, но такой она и должна быть, чтобы не выглядело все как формальность. Благо у Усмана деньги есть, он неплохо зарабатывает», — сказал Гаджиев «СЭ».

11 ноября Нурмагомедов и Двалишвили стали участниками массовой драки в холле отеля в Абу-Даби, где проходили мероприятия перед турниром Real American Freestyle (RAF). После инцидента полиция задержала десять человек.

13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восьмерых фигурантов дела приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам (около 6,7 миллиона рублей).