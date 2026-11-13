Мераба Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Усманом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили освобожден из-под стражи после драки с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Real American Freestyle (RAF).

«Я рад поделиться, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим органам власти в Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на движении вперед и рады возвращению Мераба», — заявил сооснователь RAF Чед Бронштейн.

11 ноября Нурмагомедов и Двалишвили стали участниками массовой драки в холле отеля в Абу-Даби. После инцидента полиция задержала десять человек.

13 ноября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Нурмагомедова арестовали на шесть месяцев. По информации СМИ, россиянина и его друзей также оштрафовали на 300 тысяч дирхамов (около 6,7 миллиона рублей) и обязали покинуть ОАЭ.

14 ноября Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом на турнире RAF в Абу-Даби.