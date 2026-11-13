Гаджиев: «В противостоянии Конора и Хабиба было больше постановы, чем у Усмана и Мераба»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о противостоянии российского бойца Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

«В противостоянии Конора и Хабиба было больше постановы, чем у Усмана и Мераба. Да, эмоции у Макгрегора и Нурмагомедова были искренние, но Конор отдавал себе отчет, что он делает и зачем это делает, когда бросался стульями в автобус с Хабибом.

Здесь ситуация более эмоциональная. Усман увидел в фойе человека, который оскорблял его брата, у него не было выбора. Если бы Усман подошел вдвоем только с другом, то такого большого социального порицания не было бы», — сказал Гаджиев «СЭ».

11 ноября Нурмагомедов и Двалишвили стали участниками массовой драки в холле отеля в Абу-Даби, где проходили мероприятия перед турниром Real American Freestyle (RAF). После инцидента полиция задержала десять человек.

13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восьмерых фигурантов дела приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам (около 6,7 миллиона рублей).