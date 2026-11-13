Экс-чемпион UFC Двалишвили выступит на турнире RAF после освобождения из-под стражи

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили примет участие в турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби после освобождения из-под стражи. Также подтверждено участие одноклубника Двалишвили Сабы Лазишвили.

«Двалишвили и Лазишвили выступят на турнире RAF», — приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

Также RAF объявила, что российский боец UFC Умар Нурмагомедов не выступит на турнире. Он должен был провести поединок по вольной борьбе с американцем Юрайей Фейбером, однако его заменит Лазишвили.

Ранее Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении. Инцидент произошел в одном из отелей Абу-Даби, когда бывший чемпион UFC давал интервью для RAF. Нурмагомедов подошел к грузинскому спортсмену и ударил его по лицу, после чего началась массовая драка. Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.

После конфликта полиция Абу-Даби задержала нескольких участников драки. 13 ноября судебный департамент эмирата сообщил, что восемь фигурантов дела приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Еще двое получили денежные штрафы без лишения свободы. В тот же день стало известно об освобождении Двалишвили и Лазишвили из-под стражи.

Турнир Real American Freestyle состоится 14 ноября в Абу-Даби.