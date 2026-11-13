Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Экс-чемпион UFC Двалишвили выступит на турнире RAF после освобождения из-под стражи

Экс-чемпион UFC Двалишвили выступит на турнире RAF после освобождения из-под стражи

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили примет участие в турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби после освобождения из-под стражи. Также подтверждено участие одноклубника Двалишвили Сабы Лазишвили.

«Двалишвили и Лазишвили выступят на турнире RAF», — приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

Также RAF объявила, что российский боец UFC Умар Нурмагомедов не выступит на турнире. Он должен был провести поединок по вольной борьбе с американцем Юрайей Фейбером, однако его заменит Лазишвили.

Ранее Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении. Инцидент произошел в одном из отелей Абу-Даби, когда бывший чемпион UFC давал интервью для RAF. Нурмагомедов подошел к грузинскому спортсмену и ударил его по лицу, после чего началась массовая драка. Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова. Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

После конфликта полиция Абу-Даби задержала нескольких участников драки. 13 ноября судебный департамент эмирата сообщил, что восемь фигурантов дела приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Еще двое получили денежные штрафы без лишения свободы. В тот же день стало известно об освобождении Двалишвили и Лазишвили из-под стражи.

Турнир Real American Freestyle состоится 14 ноября в Абу-Даби.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
У Сане в «Галатасарае» 0 голевых действий за 15 матчей. В его спаде есть и влияние Батракова
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
«Чего он добился?» Круговой жестко раскритиковал Глушенкова за отношение к сборной России
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дана Уайт: «Где бы ни появлялась команда Хабиба, там обычно происходят драки»

Гаджимагомедов — о драке Усмана Нурмагомедова с Двалишвили: «Братья опередили меня»
Новости
RSS RSS
Все новости