Гольцов — Джанту Нана: во сколько начало боя PFL Dubai

Российский боец Денис Гольцов и представитель Камеруна Максвелл Джанту Нана встретятся в тяжелом весе на турнире PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Поединок пройдет на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) и войдет в предварительный кард соревнований.

Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени. Выход Гольцова и Джанту Нана в клетку ожидается ориентировочно в 18.30 мск.

Где смотреть бой Гольцов — Джанту Нана

Прямую трансляцию поединка в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Эфир предварительного карда начнется в 17.00 мск. Для просмотра необходима подписка.

Следить за результатом боя и статистикой участников можно в матч-центре «СЭ».

Статистика Дениса Гольцова и Максвелла Джанту Нана

36-летний Денис Гольцов имеет профессиональный рекорд 37 побед и девять поражений. На его счету 19 побед нокаутом или техническим нокаутом. Россиянин занимает второе место в рейтинге тяжеловесов PFL и является победителем Гран-при организации 2024 года.

В предыдущем поединке 8 августа 2026 года Гольцов победил Хасана Межиева техническим нокаутом в первом раунде.

35-летний Максвелл Джанту Нана представляет Камерун. По официальным данным PFL накануне турнира, его рекорд составляет девять побед и два поражения. Семь побед боец одержал нокаутом или техническим нокаутом.

Джанту Нана располагается на пятой строчке рейтинга тяжелого дивизиона. На взвешивании перед турниром он показал 265 фунтов (120,2 кг), Гольцов — 248,8 фунта (112,9 кг).

Главным событием PFL Dubai станет титульный бой Вадима Немкова и Сергея Билостенного. Основной кард начнется в 21.00 мск.

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