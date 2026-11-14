Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Денис Гольцов — Максвелл Джанту Нана: во сколько начало боя PFL, где смотреть трансляцию 14 ноября 2026

Гольцов — Джанту Нана: во сколько начало боя PFL Dubai

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Денис Гольцов.
Фото Global Look Press

Российский боец Денис Гольцов и представитель Камеруна Максвелл Джанту Нана встретятся в тяжелом весе на турнире PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Поединок пройдет на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) и войдет в предварительный кард соревнований.

Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени. Выход Гольцова и Джанту Нана в клетку ожидается ориентировочно в 18.30 мск.

Где смотреть бой Гольцов — Джанту Нана

Прямую трансляцию поединка в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Эфир предварительного карда начнется в 17.00 мск. Для просмотра необходима подписка.

Следить за результатом боя и статистикой участников можно в матч-центре «СЭ».

Статистика Дениса Гольцова и Максвелла Джанту Нана

36-летний Денис Гольцов имеет профессиональный рекорд 37 побед и девять поражений. На его счету 19 побед нокаутом или техническим нокаутом. Россиянин занимает второе место в рейтинге тяжеловесов PFL и является победителем Гран-при организации 2024 года.

В предыдущем поединке 8 августа 2026 года Гольцов победил Хасана Межиева техническим нокаутом в первом раунде.

35-летний Максвелл Джанту Нана представляет Камерун. По официальным данным PFL накануне турнира, его рекорд составляет девять побед и два поражения. Семь побед боец одержал нокаутом или техническим нокаутом.

Джанту Нана располагается на пятой строчке рейтинга тяжелого дивизиона. На взвешивании перед турниром он показал 265 фунтов (120,2 кг), Гольцов — 248,8 фунта (112,9 кг).

Главным событием PFL Dubai станет титульный бой Вадима Немкова и Сергея Билостенного. Основной кард начнется в 21.00 мск.

PFL: календарь турниров, результаты боев, рекорды спортсменов и новости смешанных единоборств — на «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Денис Гольцов
Максвелл Джанту Нана
ММА
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Гран-при США по фигурному катанию-2026: где смотреть в России, расписание трансляций
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Еще один неудачный брак. Мануэль Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

PFL Dubai: полный кард турнира 14 ноября, время начала и трансляция
Новости
RSS RSS
Все новости