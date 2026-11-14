PFL Dubai: полный кард турнира 14 ноября, время начала и трансляция
В субботу, 14 ноября, в Дубае (ОАЭ) пройдет турнир PFL Dubai. Соревнования состоятся на Coca-Cola Arena. Главным событием станет поединок за чемпионский пояс организации в тяжелом весе между россиянами Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным.
В соглавном бою встретятся бельгиец Патрик Хабирора и египтянин Омар Эль-Дафрави. Всего в окончательную программу турнира вошли 13 поединков — пять в основном карде и восемь в предварительном.
PFL Dubai: во сколько начало турнира 14 ноября
Время начала — московское.
- 17.00 — предварительный кард.
- 21.00 — основной кард.
- После 23.00 — ориентировочное начало главного боя Немков — Билостенный.
Точное время выхода участников главного боя зависит от продолжительности предыдущих поединков.
Основной кард PFL Dubai
- Вадим Немков (20-2, 1 NC) — Сергей Билостенный (15-4). Тяжелый вес, титульный бой.
- Патрик Хабирора (9-0) — Омар Эль-Дафрави (16-6). Полусредний вес.
- Олег Попов (23-2) — Пуйя Рахмани (6-0). Тяжелый вес.
- Серхио Петтис (25-8) — Джоджи Гото (21-9-1). Легчайший вес.
- Льюис Макгриллен-Эванс (13-2) — Наврас Абзах (15-6). Легчайший вес.
Предварительный кард PFL Dubai
- Шем Рок (12-3-1) — Коннор Хьюз (12-3). Легкий вес.
- Сайгид Изагахмаев (22-4) — Дэвид Мартинес (17-6). Полусредний вес.
- Алексей Перганде (8-0) — Ахмед Магомедов (11-2). Легкий вес.
- Хасан Магомедшарипов (11-0) — Адам Борич (20-4). Полулегкий вес.
- Денис Гольцов (37-9) — Максвелл Джанту Нана (9-2). Тяжелый вес.
- Эрнесто Родригес (11-2) — Рис Макки (15-7-1). Полусредний вес.
- Хабиб Набиев (12-0) — Стив Нгоно (8-1). Полутяжелый вес.
- Александра Савичева (8-2) — Джасинта Остин (9-2). Женский минимальный вес.
Последние изменения карда и взвешивание
Первоначально организаторы планировали провести 15 боев. Однако из программы выбыли встречи Хамзата Абаева и Леона Хилла, а также Мовлида Хайбулаева и Асаэля Аджуджа.
Кроме того, Абубакара Нурмагомедова в поединке против Дэвида Мартинеса заменил Сайгид Изагахмаев. Встречу Льюиса Макгриллена-Эванса с Наврасом Абзахом перенесли в основной кард.
На официальном взвешивании 13 ноября Немков показал 110,9 кг, Билостенный — 118,8 кг. Оба спортсмена уложились в лимит тяжелого веса.
Где смотреть PFL Dubai 14 ноября
В России прямую трансляцию турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть предварительный и основной карды можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса при наличии соответствующей подписки.
Предварительные бои начнутся в 17.00 мск, основная программа — в 21.00 мск. Отдельная бесплатная трансляция на федеральных российских телеканалах не подтверждена.
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