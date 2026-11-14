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PFL Dubai, 14 ноября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

PFL Dubai: полный кард турнира 14 ноября, время начала и трансляция

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вадим Немков.
Фото Global Look Press

В субботу, 14 ноября, в Дубае (ОАЭ) пройдет турнир PFL Dubai. Соревнования состоятся на Coca-Cola Arena. Главным событием станет поединок за чемпионский пояс организации в тяжелом весе между россиянами Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным.

В соглавном бою встретятся бельгиец Патрик Хабирора и египтянин Омар Эль-Дафрави. Всего в окончательную программу турнира вошли 13 поединков — пять в основном карде и восемь в предварительном.

PFL Dubai: во сколько начало турнира 14 ноября

Время начала — московское.

  • 17.00 — предварительный кард.
  • 21.00 — основной кард.
  • После 23.00 — ориентировочное начало главного боя Немков — Билостенный.

Точное время выхода участников главного боя зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Основной кард PFL Dubai

  • Вадим Немков (20-2, 1 NC) — Сергей Билостенный (15-4). Тяжелый вес, титульный бой.
  • Патрик Хабирора (9-0) — Омар Эль-Дафрави (16-6). Полусредний вес.
  • Олег Попов (23-2) — Пуйя Рахмани (6-0). Тяжелый вес.
  • Серхио Петтис (25-8) — Джоджи Гото (21-9-1). Легчайший вес.
  • Льюис Макгриллен-Эванс (13-2) — Наврас Абзах (15-6). Легчайший вес.

Предварительный кард PFL Dubai

  • Шем Рок (12-3-1) — Коннор Хьюз (12-3). Легкий вес.
  • Сайгид Изагахмаев (22-4) — Дэвид Мартинес (17-6). Полусредний вес.
  • Алексей Перганде (8-0) — Ахмед Магомедов (11-2). Легкий вес.
  • Хасан Магомедшарипов (11-0) — Адам Борич (20-4). Полулегкий вес.
  • Денис Гольцов (37-9) — Максвелл Джанту Нана (9-2). Тяжелый вес.
  • Эрнесто Родригес (11-2) — Рис Макки (15-7-1). Полусредний вес.
  • Хабиб Набиев (12-0) — Стив Нгоно (8-1). Полутяжелый вес.
  • Александра Савичева (8-2) — Джасинта Остин (9-2). Женский минимальный вес.

Последние изменения карда и взвешивание

Первоначально организаторы планировали провести 15 боев. Однако из программы выбыли встречи Хамзата Абаева и Леона Хилла, а также Мовлида Хайбулаева и Асаэля Аджуджа.

Кроме того, Абубакара Нурмагомедова в поединке против Дэвида Мартинеса заменил Сайгид Изагахмаев. Встречу Льюиса Макгриллена-Эванса с Наврасом Абзахом перенесли в основной кард.

На официальном взвешивании 13 ноября Немков показал 110,9 кг, Билостенный — 118,8 кг. Оба спортсмена уложились в лимит тяжелого веса.

Где смотреть PFL Dubai 14 ноября

В России прямую трансляцию турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть предварительный и основной карды можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса при наличии соответствующей подписки.

Предварительные бои начнутся в 17.00 мск, основная программа — в 21.00 мск. Отдельная бесплатная трансляция на федеральных российских телеканалах не подтверждена.

PFL: расписание турниров, результаты боев, статистика бойцов и последние новости — на «СЭ»

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Вадим Немков
Денис Гольцов
Олег Попов
Пуйа Рахмани
Сергей Билостенный
ММА
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