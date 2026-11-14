PFL Dubai: полный кард турнира 14 ноября, время начала и трансляция

В субботу, 14 ноября, в Дубае (ОАЭ) пройдет турнир PFL Dubai. Соревнования состоятся на Coca-Cola Arena. Главным событием станет поединок за чемпионский пояс организации в тяжелом весе между россиянами Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным.

В соглавном бою встретятся бельгиец Патрик Хабирора и египтянин Омар Эль-Дафрави. Всего в окончательную программу турнира вошли 13 поединков — пять в основном карде и восемь в предварительном.

PFL Dubai: во сколько начало турнира 14 ноября

Время начала — московское.

17.00 — предварительный кард.

— предварительный кард. 21.00 — основной кард.

— основной кард. После 23.00 — ориентировочное начало главного боя Немков — Билостенный.

Точное время выхода участников главного боя зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Основной кард PFL Dubai

Вадим Немков (20-2, 1 NC) — Сергей Билостенный (15-4). Тяжелый вес, титульный бой.

Патрик Хабирора (9-0) — Омар Эль-Дафрави (16-6). Полусредний вес.

Олег Попов (23-2) — Пуйя Рахмани (6-0). Тяжелый вес.

Серхио Петтис (25-8) — Джоджи Гото (21-9-1). Легчайший вес.

Льюис Макгриллен-Эванс (13-2) — Наврас Абзах (15-6). Легчайший вес.

Предварительный кард PFL Dubai

Шем Рок (12-3-1) — Коннор Хьюз (12-3). Легкий вес.

Сайгид Изагахмаев (22-4) — Дэвид Мартинес (17-6). Полусредний вес.

Алексей Перганде (8-0) — Ахмед Магомедов (11-2). Легкий вес.

Хасан Магомедшарипов (11-0) — Адам Борич (20-4). Полулегкий вес.

Денис Гольцов (37-9) — Максвелл Джанту Нана (9-2). Тяжелый вес.

Эрнесто Родригес (11-2) — Рис Макки (15-7-1). Полусредний вес.

Хабиб Набиев (12-0) — Стив Нгоно (8-1). Полутяжелый вес.

Александра Савичева (8-2) — Джасинта Остин (9-2). Женский минимальный вес.

Последние изменения карда и взвешивание

Первоначально организаторы планировали провести 15 боев. Однако из программы выбыли встречи Хамзата Абаева и Леона Хилла, а также Мовлида Хайбулаева и Асаэля Аджуджа.

Кроме того, Абубакара Нурмагомедова в поединке против Дэвида Мартинеса заменил Сайгид Изагахмаев. Встречу Льюиса Макгриллена-Эванса с Наврасом Абзахом перенесли в основной кард.

На официальном взвешивании 13 ноября Немков показал 110,9 кг, Билостенный — 118,8 кг. Оба спортсмена уложились в лимит тяжелого веса.

Где смотреть PFL Dubai 14 ноября

В России прямую трансляцию турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть предварительный и основной карды можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса при наличии соответствующей подписки.

Предварительные бои начнутся в 17.00 мск, основная программа — в 21.00 мск. Отдельная бесплатная трансляция на федеральных российских телеканалах не подтверждена.

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