Гаджимагомедов — о драке Усмана Нурмагомедова с Двалишвили: «Братья опередили меня»

Чемпион Европы по вольной борьбе Ахмед Гаджимагомедов рассказал о конфликте с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили во время турнира PFL в Тбилиси этим летом.

Гаджимагомедов подчеркнул, что хочет прояснить ситуацию, поскольку видит много ложной информации.

«На пресс-конференции я подошел поговорить с Мерабом и начал со слова «брат», но он ударил меня и оскорбил мою мать на грузинском языке. Позже мне перевели его слова. За них он так и не извинился, а такое я не прощаю никому! После этого мы встретились в лифте, где он смело разговаривал со мной, стоя за спинами охранников. Я сказал ему: «Мы с тобой еще не закончили». Это слышал и его брат, который находился рядом. Те, кто утверждает, что я простил Мераба за его грязный язык, а Усман [Нурмагомедов] повел себя подло, распространяют ложь в интересах Мераба!» — написал Гаджимагомедов в соцсетях.

Он добавил, что тогда не стал обострять ситуацию и давать интервью, чтобы избежать межнациональной вражды, однако сегодня, по его мнению, сторона Двалишвили «переходит все границы и делает из него героя».

«С того дня я искал возможность встретиться с Мерабом и потребовать ответа за его слова. Но мои братья опередили меня и сделали то, что сделал бы любой мужчина в ответ на оскорбление семьи», — отметил Гаджимагомедов.

Чемпион Европы заключил, что уважает Грузию и ее народ, однако не считает Двалишвили грузином, поскольку тому чужды мужские принципы и традиции народов Кавказа.

11 ноября между Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым произошла драка в отеле в Абу-Даби (ОАЭ), по итогам которой суд Абу-Даби признал виновными десять человек. Двалишвили и Саба Лазишвили были освобождены из-под стражи, а Нурмагомедов и еще семеро человек приговорены к шести месяцам тюремного заключения.