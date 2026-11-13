Источник: Усмана Нурмагомедова и его товарищей оштрафовали на 6,7 миллиона рублей после драки в ОАЭ

Российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его товарищей оштрафовали на 300 тысяч дирхамов (около 6,7 миллиона рублей) после драки с Мерабом Двалишвили, сообщает грузинское издание Croco.ge.

По информации источника, Нурмагомедова и его товарищей также приговорили к шести месяцам заключения и обязали покинуть ОАЭ после исполнения наказания. Бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Двалишвили и его друга Сабу Лазишвили освободили под залог в размере 50 тысяч дирхамов.

11 ноября Нурмагомедов и Двалишвили стали участниками массовой драки в холле отеля в Абу-Даби, где проходили мероприятия перед турниром Real American Freestyle (RAF). После инцидента полиция задержала десять человек.

13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восьмерых фигурантов дела приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам.