Cолистки «Хора Турецкого» рассказали о желании выйти на ринг

Женский состав «Хора Турецкого» оценил идею об участии в поединках. Солистки коллектива рассказали, что любят экспериментировать, поэтому, возможно, согласились бы принять участие в каких-то поединках.

«Бои без правил? Нас так много, кто-то что-то да выиграет. Мы всегда готовы к экспериментам», — цитирует девушек «РЕН ТВ».

Напомним, что в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на ринге в России окажутся бойцы из разных миров: за победу сразятся лучшие профессионалы страны и самые популярные блогеры.

В соглавных боях встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

?Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.