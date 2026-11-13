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Умар Нурмагомедов снялся с турнира RAF в Абу-Даби, его заменит Лазишвили

Никита Давыдов

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов не выступит на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба организации.

Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Юрайей Фейбером 14 ноября. Вместо россиянина соперником Фейбера станет грузин Саба Лазишвили, друг бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили.

11 ноября Двалишвили и Лазишвили стали участниками массовой драки с группой россиян, среди которых был Усман Нурмагомедов, младший брат Умара. После инцидента полиция задержала десять человек.

13 ноября стало известно, что Усмана Нурмагомедова и еще пятерых участников драки приговорили к шести месяцам заключения и штрафам по 300 тысяч дирхамов (около 6,7 миллиона рублей).

Входил ли Умар в число задержанных, официально не сообщалось. Причина его снятия с турнира также неизвестна.

Усман Нурмагомедов. Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом. После выхода его депортируют из ОАЭ

Двалишвили уже освобожден из-под стражи. На турнире RAF он должен провести схватку с Марлоном Мораесом.

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