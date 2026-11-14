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Стали известны возможные условия содержания Усмана Нурмагомедова в тюрьме Абу-Даби

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны возможные условия содержания российского бойца Усмана Нурмагомедова, приговоренного к шести месяцам тюрьмы после потасовки с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, сообщает MMA Uncensored,

По информации источника, Нурмагомедов может оказаться в центральной тюрьме Абу-Даби «Аль-Ватба». Официально место отбывания наказания россиянина не объявлялось.

Согласно информации МИД Великобритании об условиях содержания заключенных в ОАЭ, большинство камер в «Аль-Ватбе» рассчитаны на восемь человек, однако в некоторых случаях в них могут находиться до 30 заключенных. В камерах нет отдельных ванных комнат — туалеты и душевые являются общими для блока.

Заключенным предоставляют трехразовое питание. Пользоваться личными мобильными телефонами, как правило, запрещено, при этом разрешены звонки по установленному тюрьмой расписанию. Большинство заключенных также не имеют доступа к компьютерам и интернету. В каждом блоке предусмотрен телевизор.

В некоторых тюрьмах ОАЭ заключенным разрешают выходить на открытый воздух один-два раза в неделю, заниматься физическими упражнениями, играть в футбол или баскетбол, однако эти возможности могут ограничиваться из соображений безопасности.

«Аль-Ватба» является центральной тюрьмой Абу-Даби и расположена примерно в 40 километрах от центра города.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов и еще несколько участников потасовки в отеле Абу-Даби получили по шесть месяцев тюрьмы. Шесть фигурантов также были оштрафованы на 300 тысяч дирхамов каждый и должны быть депортированы из ОАЭ после отбытия наказания.

Потасовка произошла 11 ноября в отеле в Абу-Даби. На появившемся позднее видео видно, как Нурмагомедов подходит к Двалишвили, после чего между сторонами начинается драка. Грузинский боец после инцидента опубликовал видео с окровавленным лицом.

Усман Нурмагомедов. Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом. После выхода его депортируют из ОАЭ

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