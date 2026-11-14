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Усман Нурмагомедов может оспорить приговор суда в Абу-Даби по делу о драке с Мерабом Двалишвили

Алексей Михайлов

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, получивший от суда в Абу-Даби шесть месяцев ареста и штраф по делу о драке с бойцом Мерабом Двалишвили, может подать апелляцию на это решение. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

Заседание по апелляции пройдет через две недели.

Ранее Двалишвили на своей странице в соцсети Х обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. Позднее источник ТАСС сообщил о задержании участников драки: всего задержали 10 человек. Двалишвили и еще один участник драки были отпущены после уплаты штрафа. Остальные восемь участников, включая Нурмагомедова, были арестованы на шесть месяцев и оштрафованы.

«Получившие штраф и шесть месяцев ареста участники драки смогут подать апелляцию. Заседание по ней пройдет через две недели», — сказал собеседник агентства.

В январе 2025 года Двалишвили встречался в бою с Умаром Нурмагомедовым — родным братом Усмана Нурмагомедова — и, одержав победу, защитил чемпионский титул.

Усман Нурмагомедов. Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом. После выхода его депортируют из ОАЭ

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
UFC
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