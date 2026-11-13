Дядя Усмана Нурмагомедова высказался о драке племянника с Мерабом Двалишвили в ОАЭ

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российских бойцов Усмана и Умара Нурмагомедовых, осудил драку с участием племянника и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я никого не оправдываю. Ни Грузию, ни Абу-Даби, и неспортивное поведение не оправдываю никак», — сказал Нурмагомедов ТАСС.

11 ноября Нурмагомедов и Двалишвили стали участниками массовой драки в холле отеля в Абу-Даби. После инцидента полиция задержала десять человек.

13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что суд признал виновными десять фигурантов дела. Шестерых приговорили к шести месяцам заключения и штрафу в размере 300 тысяч дирхамов (около 6,7 миллиона рублей) каждого с последующей депортацией. Еще двоих приговорили к аналогичному наказанию за съемку и публикацию видео драки, остальных оштрафовали на 50 тысяч дирхамов.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, и защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.