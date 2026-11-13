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Двалишвили и Лазишвили вышли из-под стражи в ОАЭ без шнурков и ремней — кроссовки они завязали пакетами

Двалишвили и Лазишвили вышли из-под стражи в ОАЭ без шнурков и ремней — кроссовки они завязали пакетами

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили и грузинский борец Саба Лазишвили после освобождения из-под стражи в Абу-Даби показали, как заменили изъятые шнурки на кроссовках целлофановыми пакетами.

Видео опубликовал журналист Ариэль Хельвани в соцсети. Оба спортсмена вышли из-под стражи без шнурков и ремней, которые у них изъяли.

«У меня забрали шнурки. Бро, я сделал шнурки из пакетов», — рассказал Двалишвили, демонстрируя свою обувь.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова. Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

Ранее Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении. Инцидент произошел в одном из отелей Абу-Даби, когда грузин давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). Нурмагомедов подошел к бывшему чемпиону UFC и ударил его по лицу, после чего началась массовая драка. Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.

После конфликта полиция задержала нескольких участников драки. 13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восемь фигурантов дела приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Еще двое получили штрафы без лишения свободы. В тот же день стало известно об освобождении Двалишвили и Лазишвили из-под стражи.

Оба грузинских спортсмена примут участие в турнире RAF, который состоится 14 ноября в Абу-Даби. Двалишвили проведет схватку с Марлоном Мораесом, а Лазишвили заменит Умара Нурмагомедова в поединке с Юрайей Фейбером.

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Мераб Двалишвили
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