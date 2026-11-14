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Уайт назвал поединки для идеального турнира UFC. Среди потенциальных участников — Петр Ян

Алексей Михайлов

Президент UFC Дана Уайт назвал поединки, которые хотел бы видеть в рамках идеального турнира, сообщает аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

В список боев мечты от Уайта вошли противостояние тяжеловесов Тома Аспиналла и Джона Джонса, а также схватка соперников по полулегкому весу Илии Топурии и Пэдди Пимблетта. Также функционер хотел бы организовать бой между Петром Яном и Шоном О'Мэлли. Помимо этого, в свой идеальный кард Уайт включил поединок между американцем Джошем Хокитом и бразильцем Алексом Перейрой.

Дана Уайт является президентом UFC с 2001 года.

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Алекс Перейра
Джон Джонс
Джош Хокит
Илия Топурия
Петр Ян
Пэдди Пимблетт
Том Аспиналл
Шон О`Мэлли
Дана Уайт
UFC
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