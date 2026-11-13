Суд Абу-Даби вынес приговор десяти участникам драки между Усманом Нурмагомедовым и Двалишвили

Уголовный суд Абу-Даби признал виновными десять человек, участвовавших в драке между российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, сообщает UAE Barq со ссылкой на заявление Судебного департамента Абу-Даби.

Инцидент произошел 11 ноября в холле отеля «Хилтон», когда Двалишвили давал интервью пресс-службе RAF перед схваткой с Марлоном Мораесом, запланированной на 14 ноября. Нурмагомедов и его окружение подошли к грузину, Усман нанес ему пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

За «нарушение общественного порядка, вызвавшее панику и угрожавшее жизни людей» суд приговорил шестерых человек, включая Нурмагомедова, к шести месяцам тюремного заключения, оштрафовал их на 300 000 дирхамов (около 6,7 миллиона рублей), после отбывания наказания они будут депортированы из ОАЭ.

Еще двое получили то же наказание за «нарушении неприкосновенности частной жизни путем использования информационных технологий для съемки и публикации видеозаписи драки». Суд постановил конфисковать мобильные телефоны и удалить видеозаписи.

Двалишвили и Саба Лазишвили оштрафованы на 50 000 дирхамов (около 1,1 миллиона рублей) за «нарушение общественной безопасности и нападение». Они были освобождены из-под стражи.